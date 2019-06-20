В парке китайского Шаолиня заработала сеть 5G

Ландшафтный парк Шаолиньского монастыря в китайской провинции Хэнань вступил в эпоху 5G. Здесь начали работать семь базовых станций этого стандарта связи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Станции был построены для того, чтобы удовлетворить спрос туристов на высокое качество передачи видео-, аудио- и фотоизображений. Работы выполнил чжэнчжоуский филиал компании China Mobile.

По данным китайской газеты, пик скорости скачивания достиг 800 м/с. Время на скачивание одного фильма заняло несколько секунд.

Шаолиньский монастырь является всемирным культурным наследием ЮНЕСКО. По китайской классификации его ландшафтный парк является туристическим ландшафтным парком государственного значения класса 5А. Он принимает более 3 млн гостей год.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»