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КНР досрочно добилась прекращения деградации почв

Главная Китай
Новосибирск
18:03 19 Июня 2019
китай, природа, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае полностью остановили процесс деградации почв. Причем, досрочно. Ранее предполагалось добиться такого результата к 2030 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Об успехе стало известно на Всемирной конференции по борьбе с опустыниванием и засухой. Как рассказал начальник госуправления по делам лесов и пастбищ Китая Чжан Цзяньлун, КНР является одной из стран, наиболее пострадавших от опустынивания.

По данным статистики, площадь пустынных почв в Китае выросла до 10,4 тыс. кв. км в конце прошлого века, а теперь сокращается ежегодно на 2,4 тыс. кв. км. Песков тоже становится все меньше. Их площадь сокращается ежегодно на 2 тыс. кв. км.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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