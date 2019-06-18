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Начала работу Китайско-российская база трансформации научно-технологических достижений

Главная Китай
Новосибирск
13:40 18 Июня 2019
китай, база, технологии
Автор: Sibnovosti.ru
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В китайском Харбине открылась Китайско-российская база трансформации научно-технологических достижений. Она расположена на территории Хэйлунцзянского института промышленных технологий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным китайского издания, создание такой базы является свидетельством прогресса в научно-технологическом сотрудничестве двух стран. Директор Хэйлунцзянского института промышленных технологий Фу Цзян отметил, что она призвана содействовать совместной работе в области электронной информации, энергетике, авиации и космосе, в сфере создания новых материалов.

В свою очередь, председатель исполнительного комитета Международного союза приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям Геннадий Попов отметил, что научно-технологическое сотрудничество позволит двум странам повысить их технологический потенциал и конкурентоспособность.

«Жэньминь жибао» указывает, что в настоящее время только в Хэйлунцзянском институте промышленных технологий более 20 передовых технологий, разработанных 12 российскими инновационными компаниями, находятся в процессе трансформации. Эти технологии, в частности, касаются беспроводной навигации.

Фото: pixabay.com

 

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