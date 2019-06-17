Беспилотник протестировали на новой линии пекинского метро

Пробный запуск беспилотных поездов состоялся сегодня на новой линии пекинского метрополитена. Она соединяет центр китайской столицы с новым международным аэропортом Дасин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Протяженность новой линии составляет 41,4 км. Беспилотные составы могут двигаться по ней со скоростью 160 км/ч и перевозить до 448 пассажиров. Путь от станции «Цаоцяо» на южной части третьего транспортного кольца до Дасина займет 19 минут.

Дасин расположен в 46 км к югу от центра китайской столицы. Его создание призвано разгрузить действующий аэропорт Шоуду. Завершить строительство предполагается к концу сентября 2019 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»