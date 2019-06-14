Китайская Evergrande Group будет выпускать автомобили на новых источниках энергии

Китайский девелопер Evergrande Group намерен значительно увеличить свое присутствие на рынке автомобилей на новых источниках энергии. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».
Корпорация подписала с правительством Гуанчжоу рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с этим документом, Evergrande планирует вложить около $23,21 млрд в создание в районе Наньша площадок для разработки и производства таких автомобилей. Кроме того, здесь будут выпускать аккумуляторы и электромеханическую продукцию.
По данным китайской газеты, база по разработке и производству автомобилей на новых источниках энергии будет способна выпускать 1 млн машин ежегодно.
Местные власти готовы оказать Evergrande поддержку в этом проекте. Они пообещали улучшить бизнес-среду и обеспечить предоставление эффективных и качественных услуг.
Фото: сайт Evergrande Group