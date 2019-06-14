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Китайская Evergrande Group будет выпускать автомобили на новых источниках энергии

Главная Китай
Новосибирск
16:57 14 Июня 2019
автомобиль, китай, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайский девелопер Evergrande Group намерен значительно увеличить свое присутствие на рынке автомобилей на новых источниках энергии. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Корпорация подписала с правительством Гуанчжоу рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с этим документом, Evergrande планирует вложить около $23,21 млрд в создание в районе Наньша площадок для разработки и производства таких автомобилей. Кроме того, здесь будут выпускать аккумуляторы и электромеханическую продукцию.

По данным китайской газеты, база по разработке и производству автомобилей на новых источниках энергии будет способна выпускать 1 млн машин ежегодно.

Местные власти готовы оказать Evergrande поддержку в этом проекте. Они пообещали улучшить бизнес-среду и обеспечить предоставление эффективных и качественных услуг.

Фото: сайт Evergrande Group

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