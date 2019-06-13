Сельских жителей научили охранять Великую Китайскую стену

В Пекине создана организация «Стражи Великой Китайской стены». Ее цель – помочь охране этого памятника архитектуры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В команду вошло около 460 жителей сел и деревень, расположенных у стены. Они будут проверять ее безопасность, сообщать о разрушениях и делиться знанием истории и правил поведения с туристами.

Команда восполнит нехватку персонала по защите культурных реликвий, сказал заместитель главы управления культуры и туризма района Яньцин Лю Маньли. Дело в том, что из-за человеческой деятельности и естественного выветривания некоторые части Великой Китайской стены обрушились или срочно нуждаются в ремонте.

Великая Китайская стена – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она проходит через 15 провинций и городов.

Фото: сайт «Международного радио Китая»