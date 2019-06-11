11 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китайский «Нефритовый заяц – 2» пробирается по обратной стороне Луны

Главная Китай
Новосибирск
17:23 11 Июня 2019
луна, китай, режим
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц – 2») смог продвинуться по обратной стороне Луны уже более, чем на 200 м. О ходе научных исследований сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

С наступлением лунной ночи посадочный модуль и луноход китайского зонда «Чанъэ-4» перешли в спящий режим. По данным Центра лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении, это произошло вечером 9 июня.

«Чанъэ-4» был запущен 8 декабря 2018 года. 3 января 2019 года он совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны – в кратере фон Кармана.

Лунные день и ночь длятся примерно по две земных недели. Ночью «Чанъэ-4» «засыпает» из-за отсутствия солнечной энергии. Всего луноход отработал уже шесть лунных дней. Он передал на Землю 1,65 тыс. мегабайта научных данных.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В КНР прошел праздник драконьих лодок

В КНР прошел праздник драконьих лодок

10 Июня 2019 г.
На соревнованиях гребцов в Пекине победила команда из Филиппин
Новости Новосибирска: В Пекине автобусы не будут мешать абитуриентам своими сигналами

В Пекине автобусы не будут мешать абитуриентам своими сигналами

7 Июня 2019 г.
В КНР сдают вступительные экзамены в вузы 10 млн человек
Новости Новосибирска: В Китае началось коммерческое использование 5G

В Китае началось коммерческое использование 5G

6 Июня 2019 г.
Первые лицензии выданы четырем компаниям
Новости Новосибирска: Китай получил крупнейшее бесшумное научное судно

Китай получил крупнейшее бесшумное научное судно

5 Июня 2019 г.
Водоизмещение «Дунфанхун-3» достигает 5 тыс. тонн
Новости Новосибирска: Мост соединил российский и китайский берега Амура

Мост соединил российский и китайский берега Амура

4 Июня 2019 г.
Строительство велось с 2016 года
Новости Новосибирска: В Китае стали выдавать новые визы

В Китае стали выдавать новые визы

3 Июня 2019 г.
Изменения также коснулись разрешений на работу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

Под Новосибирском появится транспортно-логистический центр

6 Июня 2019 г.
Соглашение о развитии инфраструктуры региона подписано на ПМЭФ-2019
Новости Новосибирска: Новосибирск почувствовал себя столицей татарского праздника

Новосибирск почувствовал себя столицей татарского праздника

10 Июня 2019 г.
Сабантуй отметили на Михайловской набережной и ипподроме
Новости Новосибирска: Новосибирский банк «Взаимодействие» остался без лицензии

Новосибирский банк «Взаимодействие» остался без лицензии

6 Июня 2019 г.
Число кредитных учреждений с сибирской «пропиской» продолжает сокращаться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356