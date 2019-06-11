Китайский «Нефритовый заяц – 2» пробирается по обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц – 2») смог продвинуться по обратной стороне Луны уже более, чем на 200 м. О ходе научных исследований сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

С наступлением лунной ночи посадочный модуль и луноход китайского зонда «Чанъэ-4» перешли в спящий режим. По данным Центра лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении, это произошло вечером 9 июня.

«Чанъэ-4» был запущен 8 декабря 2018 года. 3 января 2019 года он совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны – в кратере фон Кармана.

Лунные день и ночь длятся примерно по две земных недели. Ночью «Чанъэ-4» «засыпает» из-за отсутствия солнечной энергии. Всего луноход отработал уже шесть лунных дней. Он передал на Землю 1,65 тыс. мегабайта научных данных.

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