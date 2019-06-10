В КНР прошел праздник драконьих лодок

В Китае закончились выходные по случаю Дуаньу – праздника драконьих лодок. Гонки на таких лодках прошли в пекинском районе Шуньи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru ссылкой на «Международное радио Китая».

В традиционном соревновании, имеющем статус международного, приняло участие 16 команд. На это раз победили филиппинцы.

Выходные продлились с 7 по 9 июня. В воскресенье пассажиропоток в связи с их окончанием достиг пика. По данным «Китайской железнодорожной корпорации», вчера поезда перевезли 13,7 млн пассажиров, было задействовано 889 дополнительных составов. Автодорожный транспорт, по оценке министерства транспорта КНР, за все эти выходные перевез 134 млн пассажиров.

Фото: сайт «Международного радио Китая»