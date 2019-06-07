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В Пекине автобусы не будут мешать абитуриентам своими сигналами

Главная Китай
Новосибирск
13:51 7 Июня 2019
китай, университет, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти китайской столицы запретят сигналить общественным автобусам, проезжающим через места, где абитуриенты сдают общенациональные вступительные экзамены (гаокао). О попытке создать для абитуриентов спокойную обстановку сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Корпорация пекинского общественного транспорта с пятницы по субботу дополнительно выведет более 200 общественных автобусов на 361 маршрут, проходящий через 89 мест проведения экзаменов. Кроме того, чтобы не отвлекать абитуриентов, в автобусах в этих местах не будут объявлять остановки.

По данным китайской газеты, более 10 млн человек в КНР подали заявки на участие в гаокао. В этом году дни экзаменов совпадают с трехдневным Праздником драконьих лодок.

Фото: сайт Пекинского университета

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