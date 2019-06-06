В Китае началось коммерческое использование 5G

Сегодня министерство промышленности и информатизации КНР выдало первые лицензии на коммерческое использование 5G. Их получили China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Broadcasting Network, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

О предстоящей выдаче лицензий министерство объявило на днях. МРК отмечало, что в результате в стране официально наступит эпоха коммерческого использования технологий связи пятого поколения.

Старший инженер Института политики и экономики Китайской академии информационных и коммуникационных технологий Гун Данин отметила, что стандарты 5G являются едиными международными стандартами, которые были совместно разработаны ведущими телекоммуникационными и IT-корпорациями мира. К настоящему времени Китай является владельцем более чем 30% патентов на эти стандарты.

По словам Гун Данин, Китай приветствует участие иностранных предприятий в развитии сети 5G в КНР.

Фото: сайт «Международного радио Китая»