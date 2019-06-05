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Китай получил крупнейшее бесшумное научное судно

Главная Китай
Новосибирск
13:26 5 Июня 2019
китай, судно, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания Jiangnan Shipyard Group Сo. Ltd передала Китайскому университету океанологии научно-исследовательское судно «Дунфанхун-3». Оно стало самым большим бесшумным экспедиционным судном в мире, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Генеральным конструктором судна является У Ган. По его словам, в окружности 20 м от судна рыбы не почувствуют шума. «Дунфанхун-3» сможет собирать самые надежные данные.

Длина «Дунфанхун-3» составляет 103 м, ширина – 18 м. На его борту расположена лаборатория площадью 600 кв. м. Судно имеет водоизмещение 5 тыс. т и способно находиться в море автономно 60 дней.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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