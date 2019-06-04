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Мост соединил российский и китайский берега Амура

Главная Китай
Новосибирск
14:25 4 Июня 2019
мост, китай, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Завершилось строительство автомобильного моста через Амур. Он соединил российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

Стыковка автомобильного трансграничного моста состоялась в конце минувшей недели. Строители закрутили последние болты, после чего пограничники устроили символический фейерверк из сигнальных ракет.

По данным МРК, общая стоимость проекта составила 2,47 млрд юаней. То есть, почти 20 млрд руб. Строительство стартовало в конце 2016 года и велось с двух сторон. Общая длина моста превысила 1,2 км.

Предполагается, что пропускная способность моста со временем достигнет 1,4 млн человек, объем грузов – 3 млн т.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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