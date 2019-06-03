В Китае стали выдавать новые визы

С 1 июня в Китае иностранцы начали получать визы и разрешения на работу нового типа. О вступивших в силу изменениях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Документы старого образца выдаваться больше не будут. Впрочем, уже выпущенные документы действительны до истечения их срока действия, разъяснили в государственном управлении по делам иммиграции КНР.

Китайская газета отмечает, что документы нового типа выглядят как наклеивающиеся бумаги. Их дизайн был разработан с учетом стандартов машиносчитываемых проездных документов DOC9303 Международной организации гражданской авиации, а также с применением различных антифальсифицирующих технологий.

Изменения внесены в формат документов, некоторые разделы и машиночитаемые коды. Но без изменений остались способы подачи заявления на въездные документы, процедура их рассмотрения, соответствующие стандарты и сборы.

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