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Цинковый концентрат начали возить из России в Китай

Главная Китай
Новосибирск
13:27 31 Мая 2019
китай, поезд, груз
Автор: Sibnovosti.ru
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На этой неделе из Красноярска в Китай отправился первый специальный поезд с российским цинковым концентратом. Пункт его назначения – железнодорожный порт Чэнду в провинции Сычуань, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Цинковый концентрат – сырье для производства медного, свинцового и магниевого сплавов, а также соединений цинка, которые используются в металлургии, машиностроении и других отраслях. Первый поезд транспортирует 41 контейнер. Стоимость партии составляет около 7 млн юаней.

В последние годы спрос на цинковый концентрат в Китае растет. Предполагается, что в будущем подобный рейс будет осуществляться 10 раз в месяц.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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