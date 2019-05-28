Открылась Китайская международная выставка больших данных – 2019

В Китае начала работу международная выставка больших данных. Она открылась в городе Гуйян провинции Гуйчжоу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

На Китайской международной выставке больших данных – 2019 можно увидеть роботов, театр теней искусственного интеллекта, беспилотный экскурсионный автобус. Кроме того, здесь представлены виртуальная радиостудия, музей дополненной реальности, интеллектуальный торговый автомат и другие новейшие технологические инновации и разработки.

Всего в рамках выставки запланировано 162 мероприятия. В их числе, форумы, выставки и конкурсы.

В Гуйян съехалось 25 тыс. гостей из 55 стран. Свои разработки показывают предприятия из США, Великобритании, России, Израиля и других государств.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»