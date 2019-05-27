В Китае считают необходимым усилить заботу об аутистах

В КНР растет число специализированных реабилитационных центров, предназначенных для детей с аутизмом. Их в стране уже более 1,8 тыс., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

Цифру привела председатель комитета по аутизму китайской федерации инвалидов Цзя Мэйсян. Она выступила на пятом международном симпозиуме по реабилитации аутистов, который состоялся в минувшее воскресенье в городе Хайкоу провинции Хайнань.

Она заявила, что по мере того, как общество начало уделять аутизму все больше внимания, численность таких центров для детей в возрасте до 14 лет заметно выросло. Но, как подчеркивает МРК, очень мало помощи было предоставлено взрослым с аутизмом. В связи с этим, Цзя Мэйсян призвала сосредоточить внимание на проблемах взрослых-аутистов, особенно с учетом того, что дети с аутизмом вырастают и их стареющие родители теряют способность ухаживать за ними.

Аутизм – неврологическое нарушение развития. У больных им нарушена способность общаться с окружающими. В 2015 году в Китае насчитывалось 10 млн человек, включая более 2 млн детей, страдающих от аутизма.

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