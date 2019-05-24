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Дирижабль с научными целями в КНР подняли на высоту более семи километров

Главная Китай
Новосибирск
14:00 24 Мая 2019
китай, исследования, рекорд
Автор: Sibnovosti.ru
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Дирижабль «Цзиму №1» поднялся в воздух на высоту 7 003 м над уровнем моря. Этот управляемый аэростат в Китае создали самостоятельно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Полет был совершен над озером Намцо. Это второе по величине озеро в Тибете. Аппарат установил мировой рекорд по научным наблюдениям на такой высоте, отмечает китайская газета. В числе участников проекта она называет научные команды Исследовательского института Тибетского плато, Китайского исследовательского института космических технологий Академии наук КНР и Чанчуньского научно-исследовательского института по изучению точной механики, оптики и физики.

В апреле 2019 года на юго-востоке Тибета китайские ученые поставили рекорд по исследованию водного пара с помощью дирижабля на высоте 6 390 м.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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