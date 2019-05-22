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В центральном Китае строят самый широкий мост через Янцзы

Главная Китай
Новосибирск
16:50 22 Мая 2019
строительство, мост, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайские строители завершили стыковку двух секций моста Циншань. Это самый широкий мост через крупнейшую реку КНР Янцзы сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Автодорожный мост Циншань имеет протяженность более 7,5 км. Он строится в районе города Ухань с населением около 12 млн человек. Это столица провинции Хубэй. Ширина моста в 48 м позволит организовать 10 полос движения. Автомобили смогут проезжать по нему со скоростью до 100 км/ч.

Китайская газета уточняет, что мост является частью четвертого городского транспортного кольца города. Ожидается, что он откроется в этом году.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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