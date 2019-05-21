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Китай стремится стать лидером в сфере биомедицинских исследований

Главная Китай
Новосибирск
14:19 21 Мая 2019
китай, медицина, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай стремительно догоняет США в исследованиях в области биомедицины. О ходе научного соревнования держав сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).  

Биомедицинским исследованиям посвящен специальный выпуск британского журнала Nature. Он называется «Natural Index – 2019 в исследованиях биомедицины».

Авторы публикации в спецвыпуске признают, что США по-прежнему являются лидерами в этой области. Но они отмечают: в стране сокращается финансирование профильных фондов и снижается коэффициент результативности научных исследований.

Как подчеркивает МРК, Китай, если взять период 2012-2018 годов, по общему количеству практических достижений в области биомедицинских исследований занимает второе место в мире. Также приводятся статистические данные, согласно которым, число профильных научных изысканий в Китае в 2018 году увеличилось более чем на 140% по сравнению с 2012-м.

Фото: сайт «Международного радио Китая»


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