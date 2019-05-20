Новый китайский биоклей способен быстро останавливать кровотечение из сердца

Ученые из Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского политехнического университета разработала новый биоклей. Как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао», препарат способен быстро останавливать кровотечение из сердца и артерий.

Результаты работы китайских специалистов были опубликованы в журнале Nature Communications. По его данным, уже проведен ряд успешных тестов на свиньях. Дело в том, что сердце этого животного очень похоже на человеческое. С помощью нового материала ученые за несколько секунд остановили кровотечение из раны на сердце диаметром в 6 мм, пишет китайская газета. Также выяснилось, что на протяжении двух недель клей не теряет своей прочности.

Свойства нового биоклея объясняются тем, что его состав чувствителен к свету. Поэтому при ультрафиолетовом излучении он быстро зарастает клетками и превращается в твердое вещество, которое прочно липнет к мокрым поверхностям организма.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»