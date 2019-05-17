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Китай может стать крупнейшим покупателем СПГ

Главная Китай
Новосибирск
17:51 17 Мая 2019
китай, газ, импорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай обгонит Японию и превратится в крупнейшего в мире импортера сжиженного природного газа (СПГ). О прогнозе эксперта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Прогноз развития событий на этом рынке представил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Он выступил на научно-техническом форуме «Чистая энергетика - 2019» в Пекине.

По словам эксперта, область использования СПГ в последнее время стремительно развивается. Как отмечает МРК, доля строящейся всеми странами инфраструктуры рынка СПГ превышает трубопроводный аналог. При этом отмечается быстрый рост объема торговли, особенно в азиатском регионе. Предполагается, что к 2025 году количество стран-импортеров СПГ увеличится до 50.

Фатих Бирол также указал на то, что половина потребностей в энергоресурсах в мире удовлетворяется за счет природного газа.

Фото: pixabay.com


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