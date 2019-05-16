В Китае подсчитали среднюю зарплату

Средняя годовая заработная плата не в частных организациях в городах и поселках Китая в 2018 году составила 82 461 юань (около 778 тыс. руб. по сегодняшнему курсу в РФ). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Данные привело Национальное бюро статистики. В ведомстве также сообщили, что средняя зарплата в частном секторе заметно ниже – 49 575 юаней.

Согласно исследованиям статистиков, в сфере передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий зарплаты оказались самые высокие. Здесь они составляют почти 148 тыс. юаней. Даже у финансистов она ниже – 130 тыс. юаней.

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