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В крупных аэропортах Китая развивают систему саморегистрации пассажиров

Главная Китай
Новосибирск
14:32 14 Мая 2019
китай, аэропорт, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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В крупнейших аэропортах Китая внедряют систему саморегистрации. Так в стране рассчитывая повысить эффективность работы аэропортов, пассажиропоток в которых постоянно растет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным главного управления гражданской авиации КНР, в этом году все аэропорты с пропускной способностью на уровне 10 млн пассажиров в год должны добиться того, чтобы предоставлять услуги саморегистрации более чем 70% пассажиров.

В прошлом году в Китае пассажиры совершили 225 млн полетов без использования посадочных документов в бумажной форме. По оценке специалистов, это сэкономило 18,75 млн часов ожидания.

В конце прошлого года в КНР насчитывалось 37 аэропортов с пропускной способностью не ниже 10 млн пассажиров в год. Всего в стране насчитывается 235 сертифицированных гражданских аэропортов. По данным «Жэньминь жибао», в 2018 году полеты по Китаю совершило 610 млн пассажиров.

Фото: сайт аэропорта Шанхая

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