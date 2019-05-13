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Китай создает образцовую экологическую зону

Главная Китай
Новосибирск
14:42 13 Мая 2019
остров, китай, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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В южнокитайской островной провинции Хайнань формируется пилотная зона «экологической цивилизации». О проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

В документе, опубликованном канцелярией ЦК КПК и канцелярией Госсовета КНР говорится о создание новой модели развития Китая. Она характеризуется гармоничным сосуществованием человека и природы. Кроме того, в документе речь идет об открытии «хайнаньской страницы» в реализации концепции «Прекрасного Китая».

По утвержденному государственному плану, остров превратится в зону с образцовым состоянием окружающей среды и высокой эффективностью использования ресурсов. Предполагается, что по этим показателям Хайнань станет лидером не только в Китае, но и во всем мире.

«Создание пилотной зоны будет направлено, в частности, на… оптимизацию пространственного распределения на территории, обеспечение координированного развития и охраны суши и моря, … а также на понимание ценности экологических продуктов и распространение экопроизводств и «зеленого» стиля жизни», - говорится в сообщении МРК.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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