В Пекине строят «подземный город»

В центральном деловом районе китайской столицы появится «подземной город», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Он будет выполнять несколько функций: транспорт, коммунальные услуги, ландшафт и комплексную антиаварийную систему.

«Подземный город» в Пекине протянется с юга на север примерно на 400 м, а с востока на запад еще больше – на полкилометра. Он будет состоять из пяти этажей, глубиной до 30 м.

По данным китайской газеты, строительство северной части уже завершилось. Южную часть планируется сдать к концу следующего года. В «подземном городе» расположатся многие комплексные объекты, интегрированная станция и общественная парковка.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»