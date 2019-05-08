8 мая
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Пекине строят «подземный город»

Главная Китай
Новосибирск
15:52 8 Мая 2019
строительство, китай, город
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В центральном деловом районе китайской столицы появится «подземной город», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Он будет выполнять несколько функций: транспорт, коммунальные услуги, ландшафт и комплексную антиаварийную систему.

«Подземный город» в Пекине протянется с юга на север примерно на 400 м, а с востока на запад еще больше – на полкилометра. Он будет состоять из пяти этажей, глубиной до 30 м.

По данным китайской газеты, строительство северной части уже завершилось. Южную часть планируется сдать к концу следующего года. В «подземном городе» расположатся многие комплексные объекты, интегрированная станция и общественная парковка.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Строящийся пекинский аэропорт начал получать топливо

Строящийся пекинский аэропорт начал получать топливо

7 Мая 2019 г.
Строительство аэропорта Дасин предполагается завершить к 30 июня 2019 года
Новости Новосибирска: В праздники туристы принесли китайской столице 7,85 млрд юаней

В праздники туристы принесли китайской столице 7,85 млрд юаней

6 Мая 2019 г.
В Пекине побывало 6,85 млн гостей
Новости Новосибирска: Китайскую таможню прошли российские грузовики с маркировкой TIR

Китайскую таможню прошли российские грузовики с маркировкой TIR

30 Апреля 2019 г.
Это первый случай в практике таможни Маньчжурии
Новости Новосибирска: Apple строит центр данных на юго-западе КНР

Apple строит центр данных на юго-западе КНР

29 Апреля 2019 г.
Центр данных стоимостью $1 млрд займет 67 га
Новости Новосибирска: КНР и РФ проведут совместные военно-морские учения

КНР и РФ проведут совместные военно-морские учения

26 Апреля 2019 г.
Маневры начнутся 29 апреля в акватории Циндао
Новости Новосибирска: Созданная в КНР ткань сжимается под воздействием влаги

Созданная в КНР ткань сжимается под воздействием влаги

25 Апреля 2019 г.
Новый материал разработали в университете Нанькай
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Вторая волна паводка в Сибири выглядит нестрашной

Вторая волна паводка в Сибири выглядит нестрашной

8 Мая 2019 г.
Специалисты не ждут от нее неприятных сюрпризов
Новости Новосибирска: Две новосибирские девушки спаслись после лавины в алтайских горах

Две новосибирские девушки спаслись после лавины в алтайских горах

8 Мая 2019 г.
Спастись удалось Наталье Антоновой и Екатерине Полянской
Новости Новосибирска: «Радио Сибирь» поздравит своих слушателей с Днём Победы

«Радио Сибирь» поздравит своих слушателей с Днём Победы

7 Мая 2019 г.
«Радио Сибирь» отметит этот день спецпроектом «День Победы»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356