Строящийся пекинский аэропорт начал получать топливо

В резервуары пекинского аэропорта Дасин начали закачивать авиационное топливо. О ходе строительства аэропорта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По данным председатель правления «Китайской национальной корпорации по поставке авиационного топлива» (CNAF) Чжоу Цяна, для обеспечения Дасина горючим необходимо построить еще один трубопровод Тяньцзинь – Пекин, а также топливные резервуары и заправочные станции.

CNAF уже построила в тяньцзиньском порту базу мощностью хранения 1 млн куб. м топлива. Оттуда ГСМ поступает в Дасин и ныне действующий аэропорт Пекина Шоуду по трубопроводу в 200 км.

Строительство Дасина должно завершиться к июлю 2019 года, сдача в эксплуатацию – к 30 сентября. Предполагается, что пассажиропоток нового аэропорта в 2025 году составит 72 млн человек в год.

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