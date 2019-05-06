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В праздники туристы принесли китайской столице 7,85 млрд юаней

Главная Китай
Новосибирск
15:51 6 Мая 2019
китай, туристы, пекин
Автор: Sibnovosti.ru
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За четыре дня первомайских праздников в Пекине побывало 6,85 млн туристов. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru ссылкой на «Жэньминь жибао».

Итоги праздничных дней подвели в управлении культуры и туризма Пекина. Общий доход китайской столицы от туристов в праздничные дни составил 7,85 млрд юаней.

По данным сайта ctrip.com, в десятку государств, откуда приехало в Китай больше всего туристов, вошли США, Россия и Япония. Компанию им составили Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Австралия и Канада. «Жэньминь жибао» отмечает, что большинство из них являются странами, расположенными по маршруту «Один пояс, один путь».

Сами же китайцы в праздничные дни чаще всего выбирали для путешествий Бангкок, Сингапур, Токио, Осаку, Куала-Лумпур, Манилу, Сянган, Аомынь, Лондон и Париж. Популярность некоторых других направлений значительно выросла.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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