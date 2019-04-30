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Китайскую таможню прошли российские грузовики с маркировкой TIR

Главная Китай
Новосибирск
15:07 30 Апреля 2019
китай, таможня, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
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Таможня китайского города Маньчжурии пропустила два российских грузовика с маркировкой TIR. Это первый транспорт РФ, проследовавший здесь с такой маркировкой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

TIR-перевозки – это система международных автомобильных перевозок товаров, работающая на основе соответствующей таможенной конвенции. Она позволяет использовать определенную процедуру при пересечении границы.

В 2016 году Китай официально присоединился к конвенции и стал ее 70-м государством-участником. По оценке «Международного радио Китая», TIR-перевозки содействуют упрощению таможенных процедур, повышению эффективности и обеспечению безопасности международных перевозок.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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