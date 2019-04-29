Apple строит центр данных на юго-западе КНР

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая Apple строит центр данных. О ходе проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Главное здание центра данных и трансформаторная подстанция с напряжением 110 кВ, необходимая для его работы, строятся в районе Гуйань. Эти объекты должны быть сданы в эксплуатацию в конце 2020 года и в октябре 2019-го соответственно.

Центр данных площадью 67 га позволит улучшить услуги iCloud в континентальной части Китая, отмечает китайская газета.

Строительство Apple ведет совместно с китайской технологической компанией Guizhou-Cloud Big Data. Инвестиции составляют $1 млрд. Ранее Apple уже реализовала подобные проекты в США и Дании.

Провинция Гуйчжоу стала пионером по развитию технологий больших данных в Китае благодаря благоприятным климатическим условиям, системе энергоснабжения и сетевой инфраструктуре.

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