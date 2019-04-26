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КНР и РФ проведут совместные военно-морские учения

Главная Китай
Новосибирск
14:54 26 Апреля 2019
учения, военные, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Военно-морские силы Китая и России проведут совместные учения. Они продлятся с 29 апреля по 4 мая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Место проведения учений – акватория и воздушное пространстве возле китайского города Циндао в провинции Шаньдун на восточном побережье Китая. Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян, для них выбрано название «Морское взаимодействие – 2019».

В маневрах примут участие в общей сложности две подводных лодки, 13 кораблей, семь самолетов и четыре вертолета. Кроме того, будут задействовано 80 китайских и российских морских пехотинцев.

Цель тренировок – укрепление партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России. Предстоящие китайско-российские военные учения не направлены против третьих сторон, отмечают в Минобороны.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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