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Созданная в КНР ткань сжимается под воздействием влаги

Главная Китай
Новосибирск
17:15 25 Апреля 2019
китай, материалы, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае из шелка создали новую ткань. Она автоматически сжимается или, наоборот, растягивается при изменении влажности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Достижение принадлежит специалистам из университета Нанькай в Тяньцзине. Результаты их работы опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

В статье говорится, что рукава из такой ткани могут сжиматься до 45% в вертикальном направлении при воздействии влаги. Затем они восстанавливаются до первоначального размера. Это свойство связано с волокном искусственной мышцы. В университете ее синтезировали из нитей, изготовляемых из выделений шелкопряда.

«В качестве экономичного сырья шелк производится в большом объеме, поэтому шелковая мышца найдет широкое применение в текстильной промышленности, медицине и мягкой робототехнике», - считает руководитель группы разработчиков Лю Цзуньфэн, которого процитировала «Жэньминь жибао».

Фото: pixabay.com

 

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