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КНР готовится создать станцию на Луне

Главная Китай
Новосибирск
18:50 24 Апреля 2019
китай, космос, заявление
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай планирует создать на южном полюсе Луны научно-исследовательскую станцию и осуществить лунную пилотируемую миссию. Это произойдет примерно через 10 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

О планах в отношении освоения луны рассказал глава государственного космического управления Китая Чжан Кэцзянь в городе Чанша, административном центре провинции Хунань. Заявление он сделал по случаю Дня космонавтики Китая. Руководитель ведомства также подтвердил, что китайский зонд «Чанъэ-5» должен доставить на Землю образцы лунного грунта к концу этого года. Они будут храниться в Шаошани.

Кроме того, по словам Чжан Кэцзяня, КНР отправит свой первый зонд на Марс в 2020 году.

Китай присоединился к клубу космических держав 24 апреля 1970 года. Этот день отмечается в стране как День космонавтики.

Фото: pixabay.com

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