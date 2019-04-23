В Китае отмечен рост грузоперевозок по автодорогам

В первом квартале 2019 года зафиксирован рост объема грузоперевозок по автомобильным дорогам Китая. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным министерства транспорта КНР, за первые три месяца этого года автотранспорт перевез 8,19 млрд т грузов. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий тем роста был зафиксирован в провинции Хэнань, расположенной в Центральном Китае. Здесь он составил 14,9%. За ней следуют провинции Шаньси и Хэйлунцзян (на границе с Россией).

Объем перевозок грузов по скоростным автомагистралям также вырос. Этот показатель увеличился на 10,2%.

«Жэньминь жибао» также отмечает, что инвестиции в основные фонды в сфере автомобильного транспорта выросли в первом квартале на 3,3% до 372,2 млрд юаней (около $55,5 млрд).

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