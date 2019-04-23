24 апреля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае отмечен рост грузоперевозок по автодорогам

Главная Китай
Новосибирск
16:49 23 Апреля 2019
китай, транспорт, груз
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В первом квартале 2019 года зафиксирован рост объема грузоперевозок по автомобильным дорогам Китая. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По данным министерства транспорта КНР, за первые три месяца этого года автотранспорт перевез 8,19 млрд т грузов. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий тем роста был зафиксирован в провинции Хэнань, расположенной в Центральном Китае. Здесь он составил 14,9%. За ней следуют провинции Шаньси и Хэйлунцзян (на границе с Россией).

Объем перевозок грузов по скоростным автомагистралям также вырос. Этот показатель увеличился на 10,2%.

«Жэньминь жибао» также отмечает, что инвестиции в основные фонды в сфере автомобильного транспорта выросли в первом квартале на 3,3% до 372,2 млрд юаней (около $55,5 млрд).

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Фестиваль воздушных змеев проходит в китайском Вэйфане

Фестиваль воздушных змеев проходит в китайском Вэйфане

22 Апреля 2019 г.
В фестивале принимают участие представители десятков государств и регионов
Новости Новосибирска: В Китае появится первая станция для заправки автомобилей бензином и водородом

В Китае появится первая станция для заправки автомобилей бензином и водородом

19 Апреля 2019 г.
Она будет введена в строй в провинции Гуандун
Новости Новосибирска: Великую китайскую стену возьмут под усиленную охрану

Великую китайскую стену возьмут под усиленную охрану

18 Апреля 2019 г.
Некоторые ее участки находятся под угрозой исчезновения
Новости Новосибирска: В Китае открылась крупнейшая Гуанчжоуская ярмарка

В Китае открылась крупнейшая Гуанчжоуская ярмарка

17 Апреля 2019 г.
Ярмарка служит барометром внешней торговли страны
Новости Новосибирска: Китай назвал самые привлекательные для иностранцев города

Китай назвал самые привлекательные для иностранцев города

16 Апреля 2019 г.
Очередной ежегодный рейтинг возглавил Шанхай
Новости Новосибирска: Открылся 9-й Пекинский международный кинофестиваль

Открылся 9-й Пекинский международный кинофестиваль

15 Апреля 2019 г.
В его программе запланировано более 300 событий
Новости компаний
19/04
«Сибирский цемент» подводит производственные итоги за первый квартал 2019 года.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Сибирском спасательном центре пройдет реконструкция

В Сибирском спасательном центре пройдет реконструкция

19 Апреля 2019 г.
Объявлен аукцион со стартовой ценой 770,1 млн рублей
Новости Новосибирска: Ольга Молчанова: «Мы должны ставить амбициозные цели»

Ольга Молчанова: «Мы должны ставить амбициозные цели»

18 Апреля 2019 г.
В Новосибирской области утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Она выглядит очень оптим...
Новости Новосибирска: В Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» состоялся брифинг с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы

В Мультимедийном пресс-центре «МКР-МЕДИА» состоялся брифинг с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы

23 Апреля 2019 г.
СтаршиЙ генерал Мин Аунг Хлайн ответил на вопросы федеральных и региональных СМИ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356