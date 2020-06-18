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Проект реконструкции новосибирского бассейна СКА будет готов через полгода

Главная Экономика
Новосибирск
16:22 18 Июня 2020
реконструкция, здание, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект реконструкции заброшенного бассейна СКА в Новосибирске подготовит ООО «Проектные технологии». Фирма выполнит работы за 5,1 млн руб.

Всего, по данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», на конкурс поступило шесть заявок. В результате конкуренции окончательная цена контракта оказалась примерно вдвое меньше стартовой.

Бассейн расположен на территории бывшего Военного городка в Октябрьском районе. Первоначально здание предполагалось снести, но затем власти приняли вариант с реконструкцией бассейна. Ранее сообщалось, что она обойдется областному бюджету в общей сложности в 650 млн руб.

Проектирование реконструкции должно уложиться в полгода.

Фото: pixabay.com

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