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В Госдуме предлагают снизить транспортный налог

Главная Экономика
Новосибирск
12:25 18 Июня 2020
россияне, транспорт, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Госдуме предложили снизить в 2020 году транспортный налог на 25% . С данной инициативой выступил депутат Василий Власов, который направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает РИА Новости.

Парламентарий предлагает сократить налог за 2020 год для жителей регионов, в которых для борьбы с пандемией был введен особый режим.

Большинство россиян в этот период не имело возможности использовать транспортные средства из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции, говорится в обращении.

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