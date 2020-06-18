В Госдуме предлагают снизить транспортный налог

В Госдуме предложили снизить в 2020 году транспортный налог на 25% . С данной инициативой выступил депутат Василий Власов, который направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает РИА Новости.

Парламентарий предлагает сократить налог за 2020 год для жителей регионов, в которых для борьбы с пандемией был введен особый режим.

Большинство россиян в этот период не имело возможности использовать транспортные средства из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции, говорится в обращении.