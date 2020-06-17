17 июня
Новосибирск
погода +22 °C
69.75
 
€ 79.04
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Внешний вид новосибирского СКИФа вызвал замечания

Главная Экономика
Новосибирск
14:11 17 Июня 2020
проект, строительство, центр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Концепция внешнего вида центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) отправлена на доработку. Такое решение приняли в министерстве строительства Новосибирской области.  

Концепцию готовит АО «Центральный проектно-технологический институт». Результаты работы рассмотрела рабочая группа по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений региона.

«… Разработчикам были даны рекомендации по корректировке внешнего вида здания, по выбору применяемых материалов и технологий, по расположению объектов с учетом экологического принципа построения пространства и удобства передвижения по территории комплекса. Кроме того, предлагается предусмотреть в концепции возможность резервирования территории для строительства новых корпусов и сооружений», - говорится в сообщении минстроя.

По данным заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области Александра Авсейкова, вся территория СКИФа будет разделена на четыре зоны: входную, основную, техническую и вспомогательную.

Как писали Sibnovosti.ru, синхротрон будет построен в наукограде Кольцово. В марте этого года на площадке начались проектно-изыскательские работы. Отправить проект в Главгосэкспертизу предполагается в начале 2021 года.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «НЭВЗ-Керамикс» названа одним из крупнейших новосибирских должников по зарплате

«НЭВЗ-Керамикс» названа одним из крупнейших новосибирских должников по зарплате

17 Июня 2020 г.
Просроченная задолженность по зарплате в регионе на 1 июня достигла 36,4 млн рублей
Новости Новосибирска: Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

17 Июня 2020 г.
Пешеходный переход соединит пляж «Наутилус» со станцией «Спортивная»
Новости Новосибирска: Снизилась доля малого бизнеса в общем обороте новосибирских предприятий

Снизилась доля малого бизнеса в общем обороте новосибирских предприятий

15 Июня 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги первого квартала в этом сегменте экономики
Новости Новосибирска: «Сбербанк России» станет основным владельцем новосибирской компании 2ГИС

«Сбербанк России» станет основным владельцем новосибирской компании 2ГИС

11 Июня 2020 г.
Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2020 года
Новости Новосибирска: К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

11 Июня 2020 г.
Он рассчитан на нагрузку вдвое больше
Новости Новосибирска: У новосибирских ритейлеров портится настроение

У новосибирских ритейлеров портится настроение

10 Июня 2020 г.
Экономическую обстановку считают неблагоприятной 27% опрошенных
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В китайской столице регистрируют новые случаи заражения COVID-19

В китайской столице регистрируют новые случаи заражения COVID-19

15 Июня 2020 г.
В минувшее воскресенье в Пекине было зарегистрировано 36 случаев
Новости Новосибирска: Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

Стали известны новые статданные об эпидемии COVID-19 в Новосибирской области

16 Июня 2020 г.
Общее количество умерших пациентов достигло 60
Новости Новосибирска: Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

Футбольный «Новосибирск» собрал тренерский штаб

15 Июня 2020 г.
Командой до конца года будет руководить Сергей Кирсанов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19