Внешний вид новосибирского СКИФа вызвал замечания

Концепция внешнего вида центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) отправлена на доработку. Такое решение приняли в министерстве строительства Новосибирской области.

Концепцию готовит АО «Центральный проектно-технологический институт». Результаты работы рассмотрела рабочая группа по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений региона.

«… Разработчикам были даны рекомендации по корректировке внешнего вида здания, по выбору применяемых материалов и технологий, по расположению объектов с учетом экологического принципа построения пространства и удобства передвижения по территории комплекса. Кроме того, предлагается предусмотреть в концепции возможность резервирования территории для строительства новых корпусов и сооружений», - говорится в сообщении минстроя.

По данным заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области Александра Авсейкова, вся территория СКИФа будет разделена на четыре зоны: входную, основную, техническую и вспомогательную.

Как писали Sibnovosti.ru, синхротрон будет построен в наукограде Кольцово. В марте этого года на площадке начались проектно-изыскательские работы. Отправить проект в Главгосэкспертизу предполагается в начале 2021 года.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области