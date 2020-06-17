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«НЭВЗ-Керамикс» названа одним из крупнейших новосибирских должников по зарплате

Главная Экономика
Новосибирск
11:21 17 Июня 2020
долг, зарплата, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Просроченная задолженность АО «НЭВЗ-Керамикс» по зарплате перед сотрудниками является одной из крупнейших по объему в Новосибирской области. На это указал Новосибирскстат.

Ведомство подготовило отчет о размере просроченной задолженности по зарплате в регионе на 1 июня 2020 года. Ее общий объем составил 36,4 млн руб. Это немного больше, чем на 1 мая (33,8 млн руб.).

«Наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс» и ОАО «Молкомбинат Утянский» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 82,9% общей суммы задолженности», - отметил Новосибирскстат.

«НЭВЗ-Керамикс» выпускает изделия из наноструктурированной керамики. «Роснано» принадлежит 40% в уставном капитале АО. В сводке Новосибирскстата на 1 мая компания не числилась среди крупнейших должников по зарплате.

Как писали Sibnovosti.ru, новосибирская компания была упомянута в качестве одного из должников по зарплате на окружном совещании по вопросам полноты и своевременности ее выплаты год назад.

«По результатам проверок и принятия мер инспекторского реагирования (в СФО в 2019 году - Sibnovosti.ru) были проведены выплаты задержанной заработной платы 25,7 тыс. работникам на общую сумму 603,4 млн руб. … АО «НЭВЗ-Керамикс» (Новосибирская область) на сумму 15,62 млн руб., 409 работников», - сообщил тогда руководитель Роструда Михаил Иванков.

Фото: pixabay.com

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