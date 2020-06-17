Переход к новой станции новосибирского метро оснастят уникальными лифтами

Многоуровневый пешеходный переход соединит пляж «Наутилус» на Оби и строящуюся станцию новосибирского метро «Спортивная». Сдать его в эксплуатацию предполагается в июне 2022 года.

Одна часть перехода пройдет над автодорогой, другая – под землей. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в этом сооружении впервые в России используют полноразмерные лифтовые подъемники вместимостью восемь человек. Они будут работать круглосуточно.

Пешеходный переход – один из элементов транспортной инфраструктуры, которая призвана обеспечить доступность нового ледового дворца спорта. Завершение строительства дорог к ледовой арене и реконструкции дамбы и дороги к «Наутилусу» намечено на август 2022 года.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook