Снизилась доля малого бизнеса в общем обороте новосибирских предприятий

Вклад малых предприятий в экономику Новосибирской области сокращается. Это следует из результатов исследования, проведенного Новосибирскстатом.

Ведомство опубликовало данные по итогам первого квартала 2020 года. Согласно его подсчетам, на долю малых предприятий региона к началу апреля приходилось почти 17% оборота всех новосибирских предприятий. Между тем, по итогам первого квартала 2019 года этот показатель достигал 20,2%.

«Среднесписочная численность работников малых предприятий по сравнению с первым кварталом 2019 года снизилась на 2,8% и составила 130,6 тыс. человек», - отметили также в Новосибиркстате.

При этом, в абсолютных цифрах оборот малого бизнеса несколько вырос – на 0,9% до более 131 млрд руб. Увеличилась и средняя зарплата – на 7,8% до 31,5 тыс. руб. в месяц. Но она по-прежнему значительно отстает от среднего уровня в Новосибирской области.

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