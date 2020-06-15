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Снизилась доля малого бизнеса в общем обороте новосибирских предприятий

Главная Экономика
Новосибирск
13:55 15 Июня 2020
бизнес, малый, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Вклад малых предприятий в экономику Новосибирской области сокращается. Это следует из результатов исследования, проведенного Новосибирскстатом.

Ведомство опубликовало данные по итогам первого квартала 2020 года. Согласно его подсчетам, на долю малых предприятий региона к началу апреля приходилось почти 17% оборота всех новосибирских предприятий. Между тем, по итогам первого квартала 2019 года этот показатель достигал 20,2%.

«Среднесписочная численность работников малых предприятий по сравнению с первым кварталом 2019 года снизилась на 2,8% и составила 130,6 тыс. человек», - отметили также в Новосибиркстате.

При этом, в абсолютных цифрах оборот малого бизнеса несколько вырос – на 0,9% до более 131 млрд руб. Увеличилась и средняя зарплата – на 7,8% до 31,5 тыс. руб. в месяц. Но она по-прежнему значительно отстает от среднего уровня в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com

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