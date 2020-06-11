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«Сбербанк России» станет основным владельцем новосибирской компании 2ГИС

Главная Экономика
Новосибирск
13:13 11 Июня 2020
банк, сервис, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО «Сбербанк России» станет владельцем 72% долей 2ГИС. В настоящее время новосибирская компания, разрабатывающая цифровые карты и справочников городов, предоставляет услуги около 50 млн пользователям в мире.

«Сбербанк России» подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС. О предстоящей сделке объявили в банке и в новосибирской компании. «Сбербанк России» выкупает доли прежних внешних инвесторов 2ГИС - фондов Baring Vostok и RTP Global. Указывается, что 100% долей в 2ГИС оценены в 14,3 млрд руб.

«В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что банк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес.

Фото: сайт 2ГИС

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