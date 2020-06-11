К новосибирскому микрорайону проведут новый кабель

К сентябрю этого года будет завершена реконструкция кабельной линии для новосибирского жилмассива «Восточный». Она призвана обеспечить стабильное электроснабжение жилмассива при росте потребления электроэнергии.

До конца лета ООО «СибЭнергоЭффект» заменит почти 4 км силового кабеля. Новая линия рассчитана на нагрузку в два раза больше нынешней. Работы стоимостью 59,5 млн руб. ведутся на средства МУП «Электросети».

«Мы разносим кабели по нормативам, увеличиваем расстояние между ними, чтобы в случае короткого замыкания одного второй не повреждался. Сейчас из-за близкого расположения кабелей друг к другу при аварии на одном из них происходит оплавление соседней нитки. Такая ситуация произошла в 2019 году, из-за чего весь жилмассив на сутки остался без электричества», - рассказал главный инженер «СибЭнергоЭффекта» Алексей Белоусов.

По данным городских властей, кабельная линия, идущая от подстанции на ул. Бориса Богаткова, обеспечивает электричеством 39 многоэтажных домов, школу, три детских сада, насосную станцию и два теплопункта.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook