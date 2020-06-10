У новосибирских ритейлеров портится настроение

Второй квартал 2020 года добавил пессимизма новосибирским ритейлерам. Это следует из очередного исследования Новосибирскстата, касающегося деловой активности предприятий розничной торговли.

По данным ведомства, 72,9% опрошенных руководителей организаций в этой отрасли оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, 27,1% – как неблагоприятную. По сравнению со вторым кварталом 2019 доля пессимистов выросла более чем вдвое. Тогда она составляла лишь 11,4%.

Еще значительнее разница с результатами опроса в первом квартале 2020-го. Тогда доля оптимистов достигала 94,3%.

«Учитывая объективные трудности, 21,4% опрошенных руководителей организаций спрогнозировали ухудшение экономической ситуации в розничной торговле в третьем квартале 2020 года», - отмечается также в исследовании Новосибирскстата.

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, в 2019 году оборот розничной торговли в регионе составил 531,18 млрд руб. (102% к уровню 2018 года).

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области