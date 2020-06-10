10 июня
Новосибирск
погода +13 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

У новосибирских ритейлеров портится настроение

Главная Экономика
Новосибирск
18:54 10 Июня 2020
торговля, опрос, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Второй квартал 2020 года добавил пессимизма новосибирским ритейлерам. Это следует из очередного исследования Новосибирскстата, касающегося деловой активности предприятий розничной торговли.

По данным ведомства, 72,9% опрошенных руководителей организаций в этой отрасли оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, 27,1% – как неблагоприятную. По сравнению со вторым кварталом 2019 доля пессимистов выросла более чем вдвое. Тогда она составляла лишь 11,4%.

Еще значительнее разница с результатами опроса в первом квартале 2020-го. Тогда доля оптимистов достигала 94,3%.

«Учитывая объективные трудности, 21,4% опрошенных руководителей организаций спрогнозировали ухудшение экономической ситуации в розничной торговле в третьем квартале 2020 года», - отмечается также в исследовании Новосибирскстата.

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, в 2019 году оборот розничной торговли в регионе составил 531,18 млрд руб. (102% к уровню 2018 года).

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области рассчитывают ускорить достройку проблемных домов

В Новосибирской области рассчитывают ускорить достройку проблемных домов

10 Июня 2020 г.
Доля федеральных средств может быть увеличена
Новости Новосибирска: Новосибирский микрорайон получит свою набережную

Новосибирский микрорайон получит свою набережную

10 Июня 2020 г.
Протяженность набережной «Европейского берега» превысит 1 км
Новости Новосибирска: Малому и среднему бизнесу разрешено расторгать договоры аренды

Малому и среднему бизнесу разрешено расторгать договоры аренды

8 Июня 2020 г.
Данный документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Новости Новосибирска: Непродовольственные магазины снова могут работать в Новосибирской области

Непродовольственные магазины снова могут работать в Новосибирской области

8 Июня 2020 г.
Они должны иметь отдельный вход и площадь зала не более 400 кв. метров
Новости Новосибирска: Новосибирский завод поставляет «умные» капельницы для лечения пациентов с COVID-19

Новосибирский завод поставляет «умные» капельницы для лечения пациентов с COVID-19

8 Июня 2020 г.
Партия направлена в московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»
Новости Новосибирска: Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

5 Июня 2020 г.
Новое будет сдано в 2022 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

5 Июня 2020 г.
Его протяженность составит почти 200 метров
Новости Новосибирска: Сгорела кровля новосибирского склада промтоваров

Сгорела кровля новосибирского склада промтоваров

8 Июня 2020 г.
Пожарные предотвратили распространение огня на соседние строения
Новости Новосибирска: Объявлен порядок проведения парада и салюта 24 июня в Новосибирске

Объявлен порядок проведения парада и салюта 24 июня в Новосибирске

8 Июня 2020 г.
Местом для салюта выбрана Михайловская набережная
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19