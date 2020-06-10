В Новосибирской области рассчитывают ускорить достройку проблемных домов

Новосибирская область предложила увеличить долю федерального финансирования в достройке ряда проблемных домов. Соответствующее обращение губернатор Андрей Травников направил российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Предлагается установить долю софинансирования достройки проблемных объектов с участием ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в соотношении 96% на 4% из федерального и областного бюджетов, соответственно», - говорится о содержании обращения на сайте министерства строительства Новосибирской области.

В настоящее время порядок софинансирования для Новосибирской области, установленный постановлением правительства РФ, - 78/22. По оценке властей региона, перераспределение долей позволит значительно ускорить процесс восстановления прав обманутых дольщиков.

В едином реестре проблемных объектов по Новосибирской области числятся 105 многоквартирных домов. Как писали Sibnovosti.ru, правительство Новосибирской области и ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» заключили соглашение о предоставлении субсидии на достройку в 2020 году трех проблемных объектов и выплаты возмещения дольщикам еще одного дома. Позднее перечень заявок был расширен еще тремя долгостроями.

В 2020-2022 годы бюджет Новосибирской области выделит на восстановление прав обманутых дольщиков почти 690 млн руб.

Фото: сайт ЖК «Закаменский»