Новосибирский микрорайон получит свою набережную

В Новосибирске на Оби появится новая набережная. Ее строительство ведется вдоль территории микрорайона «Европейский берег».

«Развитие этой зоны ведется за счет средств частного инвестора… Отсюда навстречу Михайловской набережной начнется освоение побережья Оби. Здесь будет прямой выход к воде. Сейчас ведутся подготовительные работы», - процитировал пресс-центр мэрии главу города Анатолия Локтя.

Застройкой «Европейского берега» в Октябрьском районе занимается «Брусника. Сибакадемстрой». Как рассказал директор филиала «Брусника. Сибакадемстрой» Михаил Ансимов, новая набережная будет доступна для всех новосибирцев. Ее общая протяженность превысит 1 км. Благоустройство первых 250 м началось в этом году. Построены ступени к воде, обустроены клумбы, дорожки для прогулок. Начато озеленение, здесь появятся велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Через месяц дизайн-проект благоустройства предполагается представить на городском худсовете.

По данным муниципальных властей, в этом году застройщик за счет финансирования из городского бюджета приступит к строительству автомобильной дороги по ул. Владимира Заровного (около 1,5 км). Кроме того, на ул. Большевистской, к которой выходит «Европейский берег», начнется строительство школы на 825 мест.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook