Малому и среднему бизнесу разрешено расторгать договоры аренды

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому малому и среднему бизнесу в 2020 году разрешено расторгать договоры аренды. Данный документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что теперь малому и среднему бизнесу как наиболее пострадавшим от коронавируса отраслей позволено расторгать договоры аренды недвижимости в 2020 году без возмещения ему упущенной выгоды.

Согласно последним данным, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса, скончались 5971 человек.