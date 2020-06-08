8 июня
Новосибирск
погода +18 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Малому и среднему бизнесу разрешено расторгать договоры аренды

Главная Экономика
Новосибирск
19:42 8 Июня 2020
аренда, договор, россия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому малому и среднему бизнесу в 2020 году разрешено расторгать договоры аренды. Данный документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Отмечается, что теперь малому и среднему бизнесу как наиболее пострадавшим от коронавируса отраслей позволено расторгать договоры аренды недвижимости в 2020 году без возмещения ему упущенной выгоды.

Согласно последним данным, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса,  скончались 5971 человек.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Непродовольственные магазины снова могут работать в Новосибирской области

Непродовольственные магазины снова могут работать в Новосибирской области

8 Июня 2020 г.
Они должны иметь отдельный вход и площадь зала не более 400 кв. метров
Новости Новосибирска: Новосибирский завод поставляет «умные» капельницы для лечения пациентов с COVID-19

Новосибирский завод поставляет «умные» капельницы для лечения пациентов с COVID-19

8 Июня 2020 г.
Партия направлена в московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»
Новости Новосибирска: Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

5 Июня 2020 г.
Новое будет сдано в 2022 году
Новости Новосибирска: Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

5 Июня 2020 г.
Мэры городов востока России решили обратиться в правительство РФ за поддержкой
Новости Новосибирска: Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

5 Июня 2020 г.
Его протяженность составит почти 200 метров
Новости Новосибирска: В новосибирском онкодиспансере для химиотерапии построят отдельный корпус

В новосибирском онкодиспансере для химиотерапии построят отдельный корпус

4 Июня 2020 г.
Площадь двухэтажного здания составит 1 тыс. кв. метров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

4 Июня 2020 г.
Округ потерял из-за нее 3,8 тыс. человек за квартал
Новости Новосибирска: Китай отправит зонд на Марс летом этого года

Китай отправит зонд на Марс летом этого года

3 Июня 2020 г.
Аппарат достигнет гравитационного поля планеты в феврале 2021 года
Новости Новосибирска: Барнаульская компания приступит к реконструкции новосибирского «Пионера»

Барнаульская компания приступит к реконструкции новосибирского «Пионера»

5 Июня 2020 г.
ООО «Строитель» стало победителем аукциона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19