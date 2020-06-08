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Непродовольственные магазины снова могут работать в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
13:01 8 Июня 2020
магазины, вирус, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области возобновляют работу большинство непродовольственных магазинов. Об этом было объявлено сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

С  8 июня имеют право обслуживать покупателей магазины по продаже непродовольственных товаров при условии, что они оборудованы отдельным входом. Кроме того, общая площадь их торгового зала не должна превышать 400 кв. м.

По данным пресс-службы областного правительства, в ходе совещания новосибирский губернатор Андрей Травников отметил, что большая часть предприятий и организаций экономики в области уже функционирует. Но зарытыми остаются, например, предприятия общественного питания.

«Заместителю губернатора Сергею Семке поручено подготовить предложения по дальнейшему возможному снижению ограничительных мер в сфере экономики», - говорится в сообщении сайта областного правительства по итогам совещания.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

 

 

 

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