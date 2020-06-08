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Новосибирский завод поставляет «умные» капельницы для лечения пациентов с COVID-19

Главная Экономика
Новосибирск
10:23 8 Июня 2020
вирус, оборудование, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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«Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) поставил партию инфузионных насосов в московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское». Он был построен специально для лечения пациентов с COVID-19.

Речь идет об «умных» капельницах - шприцевых и перистальтических инфузионных насосах ИНШ-01 и ИНП-01.

«Отличительной особенностью оборудования является возможность интеграции в единую систему. Для этого используется стыковочная станция, которая позволяет контролировать работу 15 «умных капельниц» одновременно. При этом каждое устройство программируется индивидуально, в зависимости от назначенного пациенту курса лечения», - говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

НПЗ выходит в холдинг «Швабе» «Ростеха». По данным исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко, в период пандемии COVID-19 спрос на инфузионную технику значительно вырос. Основной объем запросов поступает из реанимационных отделений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

«Ростех» планирует выпустить до конца 2020 года еще около 2,5 тыс. единиц такого оборудования.

Центр «Вороновское» был открыт в середине апреля 2020 года вблизи московской деревни Голохвастово. Он рассчитан на 800 коек.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

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