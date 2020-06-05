Исследование: негативные настроения в экономике снижаются, но пессимизм остается

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил очередное исследование, которое показало, что, так или иначе, 95% компаний сталкиваются с проблемами, которые тормозят процессы восстановления и развития, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С начала июня ситуация начала меняться в положительную сторону. Настроения бизнеса характеризуются неким сжатием пессимизма», - рассказала директор центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова. Она отметила, что, несмотря на то, что негативные тенденции начинают снижаться, все-таки они остаются на высоком уровне.

Исследование показало, что спрос на продукцию и производительность труда являются сдерживающими факторами на пути восстановления экономики. Также тормозит ситуацию такой фактор как риск банкротства. «Несмотря на некоторое восстановление, риск банкротства сохраняется на высоком уровне - 33%», -- сообщила директор ЦСЭИ ЦСР.

Один из блоков исследования был посвящен трудовым отношениям. Согласно полученным данным, высоким рискам сокращения или снижения заработных плат чаще других подвержены сотрудники старше 45 лет. При этом 43% компаний рассматривают возможность поиска новых «недорогих, но опытных» сотрудников.

Основатель и руководитель агентства HR4PR Ольга Дементьева отметила, что «основная волна сокращений будет летом и осенью». «Уже прошедшая волна сокращений… коснулась людей, которые занимают должности, которые можно объединить. Некоторые должности параллельны и дублируют друг друга», - сказала она.

Кризисные явления приведут к трансформации на рынке труда. Согласно данным опроса: 68% компаний планируют сохранить удаленный режим работы и после пандемии.

Управляющий̆ директор группы компаний Рики, председатель консультационного совета Гудс.ру Марк Завадский рассказал, что «в Рики думают о том, как оптимизировать ситуацию и понять, нужны ли офисы в прежнем объеме».

«Эффективность дистанционного общения резко возросла за последние 3 месяца. Если раньше казалось, что вопрос невозможно решить без личной встречи, сейчас же мы все научились чувствовать друг друга через интернет, научились доверять друг другу через интернет. Это изменит существующий ландшафт взаимодействия», - сказал он.