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Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

Главная Экономика
Новосибирск
15:37 5 Июня 2020
строительство, школа, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском Академгородке приступили к сносу старого здания МБОУ «Гимназия №3». На его месте в 2022 году будет построено новое.

Завершивший свою историю корпус гимназии был построен в 1958 году (сам Академгородок основан в 1957 году). Он был рассчитан на 500 учеников.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, новое здание переменной этажности (от двух до четырех этажей) вместит 1,1 учащихся. В нем будет расположено несколько спортивных залов, актовый зал и столовая. Общая площадь гимназии составит более 15 тыс. кв. м.

Стоимость объекта превышает 1 млрд руб. По данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, в 2020 году из бюджета области на строительство направлено дополнительно 150 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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