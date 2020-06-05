Начался снос здания гимназии в новосибирском Академгородке

В новосибирском Академгородке приступили к сносу старого здания МБОУ «Гимназия №3». На его месте в 2022 году будет построено новое.

Завершивший свою историю корпус гимназии был построен в 1958 году (сам Академгородок основан в 1957 году). Он был рассчитан на 500 учеников.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, новое здание переменной этажности (от двух до четырех этажей) вместит 1,1 учащихся. В нем будет расположено несколько спортивных залов, актовый зал и столовая. Общая площадь гимназии составит более 15 тыс. кв. м.

Стоимость объекта превышает 1 млрд руб. По данным министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, в 2020 году из бюджета области на строительство направлено дополнительно 150 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области