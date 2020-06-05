Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей

В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.

Объем выпадающих доходов назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он принял участие в заседании совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), которое прошло вчера в режиме видео-конференц-связи.

«В условиях пандемии наиболее пострадавшими отраслями оказались транспорт, авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродовольственный ритейл, спорт, культура. Сейчас несколько сотен предприятий у нас полностью или частично не работают», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Бюджет Новосибирска 2020 года предусматривает доходы в 49,1 млрд руб.

По оценке мэра Красноярска Сергея Еремина, бюджет этой краевой столицы недосчитается 600 млн руб., а на конец года ущерб составит около 2,5 млрд руб. Президент АСДГ мэр Томска Иван Кляйн сообщил о том, что в апреле-мае была проведена оптимизация бюджета города на сумму порядка 300 млн руб.

«Было принято решение подготовить обращение, адресованное правительству РФ и губернаторам, по поддержке местных бюджетов и оказанию им своевременной помощи в условиях складывающейся социально-экономической ситуации», - сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска об итогах заседания.

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